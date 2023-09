Donat Tavarnelle e Figline 1965, Gioco Nervoso, Collacchioni e Tronconi Contengono

Manzari 6 Inoperoso ma quando serve c’è. Videtta 6 Prova a contenere gli avversari. Lucatti 6,5 Il suo ingresso dà brio. Diana 6 Con Frosali chiude bene in difesa. Frosali 6,5 Può dare di più. Sichi 6 Tra difesa e centrocampo gioca in maniera sufficiente. Burato 6 Argina a centrocampo, sostituito nella ripresa. Papalini 6 Entra quando c’è più gioco. Giubbolini 6,5 Potrebbe segnare due volte, si sente sulla fascia. Calamai 6 Partita di contenimento, qualche fiammata. Marianelli s.v. Neri 6 Tiene bene sulla fascia. Panicucci sv Bellini 6 Una bella discesa con tiro finale non basta. Borghi 6 Non è insidioso ma si fa sentire. Belli 6 Entra e cerca di dare mano alla squadra. ALL. COLLACCHIONI 6,5 Si rende conto che il modulo iniziale non basta.

FIGLINE 1965

Conti 6,5 Svetta e para. Dema 6,5 Chiude sulla destra e si propone in interdizione Sabatini 6,5 Buon contenimento. Ficini 6 Sulla difensiva svolge il compito con regolarità. Banchelli 6,5 Un difensore a cui piace spaziare in avanti. Torrini 6 Ruolo ben interpretato. Di Blasio 6 Centrale di buon livello, se la cava. Bonavita 6 Permette al Figline di ragionare a centrocampo. Zhupa sv Entra, un po’ spaesato e dopo 15 minuti si fa male. Pacini Gaeta sv Caggianese 6 Prova a mettere in apprensione la retroguardia. Rufini 6 Si impegna per dare vigore alla squadra. Diarra 6,5 Sa osare. Malpaganti sv Bruni 6 Prova a buttare in rete, scarsa precisione. Orpelli sv ALL. TRONCONI 6,5 Aspetta le mosse dell’avversario e aggiusta la squadra.

ARBITRO: Benestante 6,5 Riesce a tenere sotto controllo una gara un po’ nervosa.