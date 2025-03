Divieto bevande in vetro e alcolici col Panathinaikos a Firenze

Firenze, 12 marzo 2025 - Per l'incontro di calcio Fiorentina-Panathinaikos di Conference League del 13 marzo la prefettura di Firenze ha stabilito che il divieto di vendita per asporto di bevande in vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali del centro storico e lungo tutti i viali di circonvallazione, e nella zona dello stadio Franchi da piazza delle Cure, a viale dei Mille, a viale De Amicis, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta. Inoltre la prefettura ha stabilito lo stesso giorno il divieto di consumo di bevande alcoliche (di qualunque gradazione) e di ogni altra bevanda in vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali da piazza Indipendenza, a via Nazionale e in zone vicine allo stadio comunale Franchi. Vietata la detenzione di bombolette spray con urticanti sia dentro lo stadio Franchi sia all'esterno. Le decisioni, rese note dalla prefettura di Firenze, sono state prese "per la sicurezza dell'incontro calcistico" in una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. I divieti vanno dalle ore 7 del 13 marzo fino alle ore 7 del 14 marzo.