Csi in tour fa tappa in piazza Santa Croce il 12 e 13 ottobre

Firenze, 9 ottobre 2024 – Dopo 40 tappe in tutta la Regione Csi in tour arriva a Firenze, il 12 e 13 ottobre in piazza Santa Croce. L’itinerante villaggio dello sport torna in uno dei luoghi storici della città rinascimentale per festeggiare, in concomitanza all’arrivo del tour, gli 80 anni del Centro Sportivo Italiano.

La tappa di Firenze ha l'obiettivo di celebrare lo sport e i suoi valori educativi portando i giovani ad avvicinarsi allo sport ed a testare varie discipline in maniera festosa e gioiosa con le attività nel Villaggio dello sport, dalle ore 10 alle 18 ad accesso libero per tutti, dove tutti potranno sperimentare tante attività sportive tra cui il basket, sitting volley, tennis tavolo, dodgeball, judo, lotta olimpica stile libero femminile, ginnastica ritmica, basket in carrozzina, karate e tai chi , gioco libero e prove.

“L’assessora Perini – ha detto il consigliere della lista civica Funaro Marco Semplici in rappresentanza dell’amministrazione – è molto contenta che il Csi abbia scelto Firenze per festeggiare i suoi 80 anni di attività. Sport non vuol dire solo attività fisica ma anche impegno sociale, un impegno che va anche nella promozione della cultura della salute per i nostri concittadini. Santa Croce è il luogo dove si svolge il Calcio Storico ed è bello che Santa Croce sia lo scenario per provare degli sport”.