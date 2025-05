Corri per Michela, le foto dell’ottava edizione

Firenze, 18 maggio 2025 – Ha preso il via da via Torcicoda, nel giardino intitolato a Michela Noli, vittima di femminicidio, l’ottava edizione di “Corri per Michela”, corsa ludico-motoria non competitiva su un tracciato di 7 chilometri, con percorso ridotto dedicato a camminatori e partecipanti non agonisti.

Circa duecento i presenti al via, a testimonianza di un evento che, pur privo di finalità agonistiche, si conferma occasione apprezzata anche per chi non rinuncia a mettere alla prova la propria condizione fisica. Nata per ricordare Michela Noli, hostess di terra all’aeroporto di Firenze uccisa dall’ex marito all’età di soli 31 anni, la manifestazione ha un obiettivo chiaro: raccogliere fondi per Artemisia, il centro antiviolenza attivo da oltre vent’anni a Firenze nella tutela di donne, bambine e bambini vittime di abusi. «Corri per Michela rappresenta un momento di partecipazione autentica e condivisione civica, un gesto semplice ma potente – ha commentato Toscana Aeroporti –. È un’occasione per ribadire il nostro impegno verso una cultura del rispetto e per sostenere chi ogni giorno lotta contro la violenza sulle donne. Crediamo che iniziative come questa possano contribuire a rafforzare la consapevolezza collettiva e promuovere un cambiamento concreto nella società».

L’iniziativa è promossa dal Gruppo Sportivo Le Torri con il supporto del Comitato UISP di Firenze, in collaborazione con Toscana Aeroporti, Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 4. Numerose le realtà che hanno dato il proprio contributo alla riuscita dell’evento: Thales, Heaven Avena, Comaco Alimentare, McDonald’s, La Fama Pasticceria, e naturalmente Artemisia, cuore pulsante di questo progetto di solidarietà e memoria.