Firenze, 12 dicembre 2021 - Dopo l’apertura a Cinquale di Montignoso, si è disputata a Pieve a Presciano in provincia di Arezzo, la seconda delle cinque prove del Trofeo Toscana di Ciclocross 2021/22. Grazie a Christian Ferrari che per conto di segreteria gare.it cura le speciali classifiche della manifestazione, guardiamo quella che è la situazione prima della terza prova in programma domenica 12 dicembre a Miravalle di Montevarchi, e che tra l’altro assegnerà anche i titoli toscani per il settore maschile, escluso gli amatori.

CATEGORIA OPEN (Elite/Under 23): 1)Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club) punti 30; 2)Biagi 30; 3)Senesi 21.

JUNIORES: 1)Alessandro Nannini (Big Hunter Beltrami Seanese) p. 40; 2)Biagi 32; 3)Pieralli 26.

ALLIEVI (1° anno): 1)Matteo Luci (V.C. Empoli) p.34; 2)Ronzoni 28; 3)Migheli 23.

ALLIEVI (2° anno): 1)Andrea Nannini (Fosco Bessi) p.40; 2)Spaniop 32; 3)Lombardi 24.

ESORDIENTI (2° anno): 1)Luciano Gaggioli (Uc Empolese) p.32; 2)Menici 23; 3)Susta 20.

DONNE OPEN (Elite/Under23):1)Asia Mazzuola (Vallerbike) p.36; 2)Ranucci 20; 3)Gilioli 16.

JUNIOR: 1)Giorgia Giannotti (Vallerbike) p.40; 2)Senesi 30; 3)(Secchi 16.

ALLIEVE (1° anno): 1)Ginevra Di Girolamo (Team Zhiraf Guerciotti) p.34; 2)Coluccini 20; 3)Simeoni 16.

ALLIEVE (2° anno): 1)Nelia Kabetaj (Team Zhiraf Guerciotti) p.20; 2)Rododendro 16; 3)Cozzari 14.

GIOVANISSIMI G6: 1)Marco Spanio (Borgonuovo) p.40; 2)Favilli 32; 3)Pavi Degl’Innocenti 23.

FEMMINE G6: 1)Aurora Masi (Olimpia Valdarnese) p.40; 2)Giunta 32.

SETTORE AMATORIALE

CAT. EWS: 1)Beatrice Sola (Fontanabuona Academy) p. 20

CAT. WOMEN 1: 1)Nina Gulino (Team Bike Terenzi) p. 20.

CAT. WOMEN 2: 1)Annalisa Fontanelli (Ciclosport) p. 40.

ELITE/MASTER: 1)Alessandro Sereni (Cicli Taddei) p.20.

MASTER 1: 1)Leonardo Chieruzzi (Avis Amelia) p.20.

MASTER 2: 1)Alessandro Benini (MTB Capalbio) p.36.

MASTER 3: 1)Giuseppe Paolino (Uc Petrignano) p.20.

MASTER 4: 1)Michele Lazzeroni (Team Ciclowatt) p.20

MASTER 5: 1)Germano Cozzari (Uc Petrignano) p.20.

MASTER 6: 1)Leonardo Paolino (Parkpre) p.30.

MASTER 7: 1)Angelo Morena (New Bike 2008 Team) p.40.

MASTER 8: 1)Massimo Burzi (Cicli Taddei) p.40.













