Cicali, un’altra medaglia da grande

Nella seconda prova di Coppa del mondo di canoa velocità che si è svolta a Poznan (Polonia), fra le cinque medaglie vinte dalla squadra azzurra guidata dal leggendario Oreste Perri, ce n’è una che si è messa al collo Susanna Cicali, atleta fiorentina che in coppia con la triestina Francesca Genzo - entrambe tesserate per le Fiamme Azzurre - ha conquistato l’argento nel K2 200 metri col tempo di 39"83, a soli 8 decimi dalle polacche Klatt e Wisniewska.

Per le due azzurre si tratta di un ritorno al passato visto che nel 2017 avevano conquistato un altro argento in Coppa del mondo a Szeged (Ungheria). Nel frattempo Susanna, 30 anni, quattro in meno della sorella Stefania anche lei pluricampionessa europea e mondiale, e finora unica donna nella storia della canoa fiorentina a partecipare, nel 2008 a Pechino, ai Giochi olimpici, ha vinto praticamente di tutto: dalle gare sprint sui 200 metri a quelle di fondo e di canoa marathon. Agli Europei di Monaco di un anno fa si mise al collo la medaglia d’argento al termine di una spettacolare gara in K1 sui 5 mila metri vinta, con un tempo migliore di soli 8 secondi, dalla fuoriclasse ungherese Emese Kohalmi. Dopo aver impugnato per la prima volta la pagaia alla Canottieri Comunali Firenze e cresciuta fino ai più alti livelli sotto la guida del tecnico biancorosso Marco Guazzini - che quando lei ritorna a Firenze, continua a seguirla - Susanna è un talento sbocciato giovanissimo; nel suo ricco palmarès, iniziato a 14 anni col titolo mondiale juniores di canoa marathon, figurano titoli italiani, europei e mondiali. A 19 anni Susanna ha indossato pure la fascia di Miss Italia Sport.

Franco Morabito