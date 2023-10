Che battaglia contro Valdarno (74-70). Enic Pino Dragons, è la vittoria del cuore

Seconda vittoria consecutiva per l’Enic Pino Dragons Firenze, che dopo il successo di una settimana fa nel derby contro la Sancat, si è aggiudicato anche la sfida di ieri sera contro la Synergy Valdarno. Vittoria 74-70 per la squadra di coach Miniati, che così sale a quota quattro punti dopo tre giornate di campionato. La squadra gigliata ha iniziato bene la sfida, chiudendo il primo quarto in vantaggio di otto punti. Nel secondo quarto l’Enic è stata raggiunta dalla Synergy, che sfruttando anche un infortunio accusato da Castelli, si è riportata sul -1 all’intervallo lungo. Castelli stoicamente è rimasto in campo e l’Enic è riuscita nuovamente ad allungare nel terzo quarto.

La sfida è rimasta comunque combattuta, con la Synergy che non ha mollato ed ha regalato un rovente finale di partita. La rimonta dei valdarnesi, che nel finale hanno perso per espulsione coach Baggiani, non si è compiuta e l’Enic ha così potuto esultare, grazie anche ai 24 punti messi a referto da un Landi decisivo nel finale.