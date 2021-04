Firenze, 28 aprile 2021 - E' a questo link la diretta video della sfida che chiude la Tim Cup Primavera 2020/2021. La Fiorentina è in campo contro la Lazio in una finale tutta da vivere. Le due squadre, prima del match, si sono ritrovate unite nel ricordo di Daniel Guerini, la giovane promessa del calcio recentemente scomparsa a Roma in un incidente stradale. Il giovane aveva militato in entrambe le squadre.

I due team hanno scelto di esibire durante il riscaldamento delle rispettive squadre "la stessa t-shirt sulla quale campeggiano le immagini di Daniel con entrambe le casacche e la scritta 'Insieme, ciao Guero'".