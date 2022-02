Firenze, 3 febbraio 2022 - «Fiorentina più forte rispetto ad un mese fa? Penso di sì. Siamo cresciuti in molti aspetti, a iniziare dalla reazione avuta dopo la sconfitta con il Torino. È la dimostrazione che stiamo maturando da tutti i punti di vista».

Così Vincenzo Italiano intervenendo ad una rubrica social promossa sui propri canali dal club viola, rispondendo alle domande di qualche tifoso. «Aggiungo anche che la squadra secondo me ha ancora margini importanti di miglioramento - ha proseguito il tecnico - anche se adesso l'incognita è ripatire dopo le due settimane di sosta. Speriamo che le risposte siano confortanti». Peraltro sabato al Franchi arriverà la Lazio in quello che, classifica alla mano, s'annuncia un vero e proprio scontro diretto in chiave Europa.

«Il gruppo è unito e carico come non mai, su questo non ho dubbi - ha rimarcato Italiano - Siamo consapevoli di quanto abbiamo fatto nella prima parte di stagione, penso alla qualificazione in Coppa Italia e ai punti raccolti con merito in campionato. E qualcun altro lo abbiamo purtroppo lasciato per strada. Comunque da ora in poi ci sarà ancor più da correre e da lottare e i ragazzi lo sanno, altrimenti si rischiano brutte figure. L'obiettivo è cercare di ripetere ciò che abbiamo fatto finora».

Il primo avversario è assai ostico, la Lazio di Ciro Immobile: «Abbiamo lavorato bene anche se c'è da tenere conto del problema dei nazionali che sono appena rientrati. Complessivamente il gruppo sta bene e c'è voglia di dare del filo da torcere al prossimo avversario che è molto tosto».

Infine sul nuovo arrivato Arthur Cabral: «Anche se è giovane ha mostrato di saper fare gol in tutti i modi ed è contento di essere arrivato qui. Dobbiamo cercare di metterlo da subito nelle condizioni di far bene e questo vale anche per Piatek che è un grandissimo uomo d'area. Essendo una squadra che crea molto per concretizzare ci servirà il loro guizzo».