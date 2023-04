Calcio a 5, le ragazze del Cf Pelletterie Scandicci conquistano la salvezza in Serie A

Scandicci (Firenze), 17 aprile 2023 – La salvezza tanto inseguita è arrivata. Con la vittoria per 4-3 ottenuta contro il Rovigo Orange il CFP Scandicci di calcio a 5 femminile conquista 3 punti e il diritto di restare in Serie A anche nella prossima stagione.

La gara è stata decisa dalla doppietta di Colucci e dalle reti di Rivera e Aterini. Grande festa al termine della partita per società, per le giocatrici e la loro condottiera Pamela Presto: tutte hanno sempre creduto a questa stagione, superando ostacoli e difficoltà con unione di intenti e senso di appartenenza. Ora l'ultimo match a Molfetta e poi al lavoro per preparare un'altra avventura nella massima serie.

Il commento della direttrice generale, Tamara Gomboli: “E’ stata una stagione fatta di momenti difficili ma anche di tante soddisfazioni. Abbiamo lottato e alla fine i risultati sono arrivati. Ringrazio tutta la dirigenza, la squadra e i tifosi “.