Auto o pullman, l’esodo dei tifosi Al St. Jakob uno spicchio di Fiesole Le regole (ferree) degli svizzeri

dall’inviato Riccardo Galli

L’appuntamento è per le 16.40 al meeting point fissato per ‘guidare’ i tifosi della Fiorentina nella direzione del Sant Jakob Park. L’indicazione per tutti (i biglietti venduti ai sostenitori viola sono stati circa duemila) è Kasernenhof in Klein Basel: Kaserne Basel, e da lì il corteo prenderà le strade, evidentemente sorvegliate, per raggiungere lo stadio. Vietati i fumogeni (con una nota della polizia svizzera), vietatissimi per questioni di ordine pubblico e proibiti anche alcuni spicchi dalla città, per due ragioni specifiche: primo, come è stato sottolineato ieri sera allo stadio dove si è svolto il meeting in vista dell’evento di oggi, perchè a Basilea oggi sarà una giornata di festa (religiosa, è l’Ascensione) e quindi viabilità e gli accessi al centro saranno ridotti e limitati, con divieti comunque non legati all’evento sportivo; secondo, si è deciso di evitare il minimo contatto fra le tifoserie impendendo il transito di quella della Fiorentina nell’area considerata il centro di raduno degli ultras del Basilea.

Per il resto è confermato che gran parte dei sostenitori della Fiorentina arriveranno in città nella tarda mattinata di oggi. Pochi, infatti, quelli spuntati a Basilea ieri, con l’obiettivo di visitare la città, prima di tuffarsi nel match di questa sera. Confermato che la gran parte dei sostenitori viola saranno in Svizzera con pullman, mentre i mezzi privati saranno meno del previsto. Nel caso, le autorità locali forniranno indicazioni precise per risolvere la questione parcheggio. Il controesodo da Basilea scatterà in gran parte già nel corso della notte, subito dopo la partita, con l’esclusione di chi ha deciso di trascorrere la notte in città, dove però i prezzi di una camera, anche a causa del giorno di festa, erano volati alle stelle.