Ancona, 8 febbraio 2020 - Continua la marcia di Larissa Iapichino sulla strada delle grandi prestazioni e dei record in atletica leggera. L'atleta fiorentina (figlia dell'ex campionessa del mondo Fiona May e di Gianni Iapichino, ex primatista italiano dell'asta) ha ottenuto la misura di 6,40 metri nel salto in lungo, stabilendo il record italiano under 20 al coperto. Iapichino ha migliorato di 4 centimetri il record che già le apparteneva.

Ecco il video del suo salto (dalla pagina Facebook della Fidal)

Ricordiamo che Larissa (medaglia d'oro agli europei under 20) ha un record all'aperto di 6,64, primato italiano under 18 e under 20.