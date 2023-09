Arbitri riuniti per affrontare linee guida e novità

Raduno precampionato per gli arbitri e gli osservatori della sezione Aia-Figc di Firenze, dove sono state illustrate le linee guida e le novità regolamentari. La sezione di Firenze, presieduta da Fabrizio Matteini (nella foto), ha un organico di 364 associati fra arbitri benemeriti, effettivi e osservatori. "Siamo una grande famiglia - afferma Matteini - e possiamo vantare diversi giovani direttori di gara bravi e motivati, insieme a delle eccellenze impegnate nei campionati professionistici. Il ruolo dell’arbitro è impegnativo e richiede dei sacrifici, ma può dare soddisfazioni ed è scuola di vita. Fondamentale è conoscere il regolamento ed entrare in campo avendo sempre rispetto per tutti; serve autorevolezza e personalità, ma non ci deve mai essere arroganza. Per i giovani possibilità del doppio tesseramento: arbitro e calciatore". Agli osservatori parole di stima da parte del responsabile Simone Gramigni: "Abbiamo svolto nella scorsa stagione un ottimo lavoro con 499 visionature e diversi arbitri promossi nelle serie superiori. Di rilievo il ruolo del tutor che segue i direttori di gara nelle prime partite. L’osservatore è un ruolo centrale e determinante". Erano presenti il presidente Cra Toscana Tiziano Reni, l’organo tecnico nazionale Paolo Tepsich e il componente Cra David Di Lorenzo.

F. Que.