Barberino Tavarnelle (Firenze), 22 maggio 2020 -"Non sarà possibile gareggiare ma ci stiamo organizzando per lanciare comunque una giornata dedicata alla bicicletta sul nostro territorio, in uno dei periodi più belli e rappresentativi per il Gallo Nero, quello della vendemmia". E' quanto dichiarano dal Consorzio Chianti Classico



Gli scenari incerti che l'emergenza sanitaria legata al Covid19 lascia presagire rispetto a grandi assembramenti hanno spinto gli organizzatori della Granfondo del Gallo Nero a rimandare l'ottava edizione al prossimo anno, e precisamente al 19 settembre 2021.



"Quella che ieri veniva intesa come una "festa della bicicletta", oggi viene interpretata come assembramento" - hanno dichiarato gli organizzatori in un video-messaggio sul canale ufficiale Facebook della gara (https://www.facebook.com/GranfondoGalloNero/). "Crediamo quindi che, se anche fosse possibile organizzare qualcosa, le giuste restrizioni che con ogni probabilità sarebbero imposte all’organizzazione snaturerebbero quello che la Granfondo è stata fino a oggi: un’occasione per divertirsi e godere insieme un percorso unico al mondo".



Una scelta responsabile, che segna purtroppo un altro forfait di una degli eventi più godibili dell'agenda granfondistica nazionale, organizzato dal Consorzio Vino Chianti Classico in collaborazione con la cilcistica Grevigiana, che ogni anno porta nel territorio circa 1500 ciclisti e cicloappassionati, spinti dalla voglia di cimentarsi sulle strade di un percorso unico al mondo per suggestione e tecnica.



Una gara di nicchia nei numeri, ma apprezzata fin dalle prime edizioni per il teatro naturale in cui si svolge, per un percorso tecnicamente variegato e per l’accoglienza e la cura dedicata a ogni iscritto. I riscontri di chi l'ha fatta in questi anni raccontano di un'organizzazione dove niente viene lasciato al caso, a partire dal pasta party. Il rituale “terzo tempo” viene infatti trasformato in "villaggio delle eccellenze", con i grandi vini del Chianti Classico ad accompagnare perle gastronomiche toscane ma non solo.



Spinti da queste premesse gli organizzatori stanno pensando per il prossimo 20 settembre, data in cui avrebbe dovuto svolgersi l'VIII edizione della gara, di lanciare una sorta di "Aspettando la Granfondo del Gallo Nero 2021", un bike day all'insegna del connubio tra bicicletta, territorio e luoghi di eccellenza enogastronomica.



"I dettagli sono ancora tutti in fase di studio" - concludono gli organizzatori - "ma stiamo lavorando a una giornata in cui ognuno potrà cimentarsi su uno dei due percorsi che erano previsti per quest'anno, ma partendo da qualsiasi punto, rispettando però il senso di marcia dei due percorsi, con soste in cantine aperte e altre sorprese. Pensiamo a una bella domenica da vivere non tutti insieme e nello stesso momento, ma scaglionati nel corso della giornata, senza preoccuparsi della classifica e del cronometro. Ci ritroveremo non in gruppo, quindi, ma tutti uniti dalla stessa voglia di tornare a pedalare in uno dei territori più belli del mondo".



Nei prossimi mesi tutti gli aggiornamenti su granfondodelgallonero.it



Ilaria Biancalani

