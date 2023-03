Corritalia Aics, le foto e la classifica

Firenze, 20 marzo 2023 – La Aics Associazione italiana di cultura e sport, comitato di Firenze, ha organizzato, con partenza da Villa Bracci nei pressi di Rovezzano una gara con un percorso panoramico sulle colline di Settignano. La gara oltre al percorso competitivo era aperta anche alla camminata ludico-motoria ed alla disciplina del Nordic walking. Sono stati circa un centinaio podisti che in un contesto circondato dal verde, che sono partiti in direzione Settignano per poi rientrare dopo 10 chilometri.

Il presidente di Aics, Andrea Faggi, contentissimo per il successo dell'iniziativa ci dice "Voglio esprimere un ringraziamento al presidente di Villa Bracci, Mario Andreini, per l'ospitalità e la collaborazione dei loro volontari. Abbiamo trascorso una mattinata in un'atmosfera conviviale e di grande serenità. Grazie a tutti i partecipanti per aver scelto di essere con noi in questa mattina di festa. Un augurio a tutti i babbi e buon divertimento ai corridori e camminatori".