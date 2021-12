Firenze 17 dicembre 2021 - Si è aperta ufficialmente la corsa dell’Italia al Junior Eurovision Song Contest 2021 (JESC). Sul sito jesc.tv si può votare il cantante preferito della diciannovesima edizione della più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, organizzata da France Télévisions sotto la supervisione dell’European Broadcasting Union (EBU).

A rappresentare l’Italia è la dodicenne Elisabetta Lizza molto conosciuta anche in Toscana e in Umbria, con il brano “Specchio (Mirror On The Wall)”. Il voto per tutti i 19 partecipanti è aperto fino a domenica 19 dicembre alle 15.59 e poi domenica 19, durante l’eurovisione, a partire dall’ultima performance in gara e per circa 15 minuti.

L’evento andrà in onda in diretta su Rai Gulp domenica 19 alle 15.50 e sarà raccontato in studio da Mario Acampa, affiancato da Giorgia Boni - l’attrice protagonista di serie teen come “Maggie & Bianca Fashion Friends” - e da Marta Viola, la cantante che ha rappresentato l’Italia al Jesc 2019.