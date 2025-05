Santa Maria Novella, sorpreso con 45 dosi di cocaina negli slip: in manette

Firenze, 14 maggio 2025 – È stato sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip un cittadino senegalese di 18 anni arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Il giovane è stato fermato dalle volanti di via Zara all’altezza di via Alamanni, durante un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore di Firenze per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti hanno notato un gruppo di cittadini stranieri all’ingresso della galleria commerciale della stazione centrale: alla vista della pattuglia, alcuni di loro hanno cercato di allontanarsi. Proprio tra questi è stato fermato il 18enne, che ha cercato di eludere il controllo nascondendo un involucro all’interno della biancheria intima. All’interno del pacchetto, i poliziotti hanno trovato 45 frammenti di cocaina, già suddivisi in dosi e avvolti in cellophane trasparente, per un peso complessivo di oltre 10 grammi. Il giovane aveva con sé anche 205 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per reati dello stesso tipo, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.