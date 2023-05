Rubano nella toilette per animali portandosi dietro il cane. Il video dei ladri in azione

Firenze, 22 maggio 2023 - Un ragazzo e una ragazza accompagnati da un cane si sono intrufolati all'interno di una toilette self service per animali e dopo aver spaccato la gettoniera sono scappati con i soldi. E' successo domenica, in pieno giorno, al negozio Zampa una toilette self service per cani che si trova in via degli Artisti all’angolo con via Masaccio. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, due persone, un ragazzo e una ragazza, sono entrati all'interno dell'attività. Poi l'uomo, mentre lei lo guardava, ha preso a martellate la gettoniera e l'ha svuotata. Senza paura di essere visti, sono usciti dalla porta.

Il ladro in azione

La proprietaria Silvia, che è stata costretta a sostituire le gettoniere con i dispositivi per carte di credito, in raccolta con tutti gli altri commercianti della zona, lancia l'ennesimo allarme: "In genere passiamo spesso durante la giornata per pulire il negozio dopo i vari lavaggi dei clienti. Ieri per fortuna in quel momento né io né nessuno dei miei collaboratori era in negozio altrimenti sarebbe stato pericoloso. Mi auguro che queste persone vengano identificate e prese, non tanto per noi, quanto per i possibili altri negozi che potrebbero aver preso di mira".

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri i quali stanno visionando le telecamere di video sorveglianza in modo da individuare i responsabili.