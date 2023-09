Firenze, aperitivo in musica per sostenere la riabilitazione psiconcologica a Villa delle Rose

Firenze, 28 settembre 2023 – La campagna di solidarietà messa in moto da Corri la Vita prosegue con un evento benefico di raccolta fondi. Il prossimo appuntamento è il 29 settembre, quando si svolgerà ‘Medlight Night Out x Corri la Vita’, l'evento al The Lodge Club in Viale Giuseppe Poggi, 1 a Firenze, a partire dalle 18.30. L’obiettivo è sostenere i progetti di prevenzione e sostegno alla cura promossi da “Corri la Vita Onlus”, organizzazione dedicata alla lotta contro il cancro al seno.

Medlight sostiene la storica manifestazione attraverso una serata di festa e beneficenza per il "Centro di riabilitazione psiconcologica Villa delle Rose a Careggi".

È prevista un’offerta di beneficenza a partire da 25 euro da versare allo staff di Corri la Vita direttamente all’ingresso dell’evento. Questo il programma della serata, in cui non mancherà aperitivo e dj set: la scenografica location del The Lodge Club, complice un panorama d’eccezione, sarà lo sfondo perfetto per una serata di divertimento e solidarietà . Non manca una selezione di articoli ed esperienze esclusive per l’estrazione di solidarietà che si svolgerà durante la serata: divertimento e generosità si alleeranno per “Corri la Vita”. E poi le photo memories, omaggio ricordo della serata passata assieme.