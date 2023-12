Payback, Asfo replica: “Giani sbaglia, le aziende non hanno alcun debito con la regione”

Firenze, 21 dicembre 2023 – Sul Payback, dopo le dichiarazioni di Giani, arriva la replica di Asfo, l’Associazione Fornitori Ospedalieri. “Comprendiamo le difficoltà in ottica di bilancio della Regione Toscana e del presidente Giani, ma le micro, piccole e medie imprese fornitrici di dispositivi medici non hanno mai maturato un debito con la Regione per il payback”. Così in una nota Massimo Rambaldi, presidente Associazione Fornitori Ospedalieri Toscana, aderente a Fifo Confcommercio.

“Anzi – aggiunge Rambaldi - gli atti del governo e delle regioni sono stati impugnati al Tar del Lazio che ha sospeso le richieste di pagamento rinviando tutto alla Corte Costituzionale. Non è assolutamente responsabilità del nostro comparto la decisione di un aumento Irpef 2024”. Il presidente Rambaldi inoltre puntualizza: “Da mesi stiamo avendo confronti costruttivi con il presidente Giani e i suoi assessori per risolvere l’annosa questione del payback applicato ai dispositivi medici. In questo momento appoggiamo la posizione di PMI Sanità e del suo presidente Gennaro Broya. E restiamo assolutamente disponibili per un confronto costruttivo che possa garantire la sostenibilità di tutte le parti in causa”.