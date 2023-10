Aggredito e picchiato da due ragazzini: arrestato 16enne

Lastra a Signa (Firenze), 11 ottobre 2023 – Aggredito e picchiato per strappargli catenina e cellulare. Vittima della violenza un uomo di 56 anni dello Sri Lanka. E’ successo ieri poco dopo le 15 in via Livornese mentre il 56enne scendeva dall’autobus.

Ad aggredire l’uomo due giovani, uno dei quali, un ragazzo di 16 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Lastra a Signa.

I militari, ieri, erano intervenuti sul luogo della rapina rintracciando i due ragazzi poco distante da via Livornese. Uno dei due giovani era riuscito a fuggire, mentre l’altro, il 16enne, era stato bloccato dai carabinieri.

Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, era stato trovato in possesso di un coltello. Una volta accompagnato in caserma è stato identificato e arrestato e accompagnato all’istituto Minorile di Firenze in attesa dell’udienza di convalida.