Premio Il Porcellino, è show con Dolcenera. La rosa dei premiati

Firenze, 23 settembre 2024 - Centro di formazione professionale Don Giulio Facibeni, Luca Dini, Barbara Enrichi, Sergio Forconi, Giovanni Paoli ed Enrico Savelli: sono loro i premiati della diciannovesima edizione del Porcellino, il riconoscimento giunto alla diciannovesima edizione che ogni anno viene dato a personalità che in ambiti professionali diversi hanno contribuito a valorizzare il ruolo di Firenze, quale città simbolo di cultura, scienza, arte e sensibilità.

L’iniziativa è promossa dal comitato “Il Porcellino” presieduto dall’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze Jacopo Vicini e composto dai rappresentanti di Confesercenti Firenze e dagli operatori del Mercato del Porcellino.

Insieme a Dolcenera, ospite d'onore, hanno partecipato più di trecento persone alla cena, servita da Delizia Ricevimenti, sotto la Loggia del Mercato Nuovo. Tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la vice presidente Stefania Saccardi, la sindaca Sara Funaro con la vice sindaca Paola Galgani, gli assessori Jacopo Vicini, Giovanni Bettarini, Benedetta Albanese, Andrea Giorgio e Caterina Biti, il presidente della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti, il direttore del pronto soccorso dell'azienda ospedaliero universitaria Careggi Stefano Grifoni e i rappresentanti di Confesercenti Claudio Bianchi, Santino Cannamela e Lapo Cantini.

“Un appuntamento prestigioso e dal fascino sempre unico, che vede protagonista un luogo simbolo del commercio e della tradizione della nostra città. - sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini - Anche quest’anno sarà l’occasione per conferire un riconoscimento a personalità che in ambiti diversi si sono contraddistinte in modo particolare, dando visibilità e lustro a Firenze nei più svariati settori”.

“La serata ha un fascino particolare, in quanto si svolge in un angolo storico di Firenze, la Loggia del Mercato Nuovo, - conclude Nicola Abatangelo, presidente dell’Associazione “Mercato del Porcellino” -. Siamo orgogliosi di aver ospitato oltre 300 persone nel luogo in cui ogni giorno svolgiamo la nostra attività”.