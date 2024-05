Tajani, Gasparri e Bernini in Toscana a sostegno dei candidati alle elezioni

Firenze, 14 maggio 2024 - Tre giorni con i big di Forza Italia in Toscana - Tajani, Gasparri e Bernini - a sostegno dei candidati alle elezioni Europee e amministrative, che vedono 184 Comuni nella regione andare al voto. Questo il programma del partito da giovedì 16 a sabato 18 maggio. "E' il segnale - sottolinea il coordinatore regionale Marco Stella - della grande attenzione che i vertici di Forza Italia hanno per la Toscana, per il contributo che questa regione può dare alla vittoria delle nostre liste e del centrodestra, che amministra sette capoluoghi di provincia su dieci". Nel dettaglio giovedì 16 il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani sarà alle 10 a Livorno, a Empoli alle 13 e alle 15 a Firenze. Il giorno dopo, venerdì 17, il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri sarà insieme ai candidati azzurri per una passeggiata contro il degrado al Parco delle Cascine di Firenze. Gasparri proseguirà alle 13 a Montemurlo (Prato), alle 16 a San Miniato (Pisa), alle 18 a Empoli e alle 20 a Montecatini Terme (Pistoia). Sabato 18 maggio, il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Anna Maria Bernini sarà alle ore 12 a Firenze per la presentazione della lista di Forza Italia alle elezioni Comunali di Firenze. Alle 14 il ministro sarà a Livorno, alle 15 a Pisa e alle 18 a Lucca. "C'è un grande entusiasmo tra la nostra gente per questa tornata elettorale - osserva Stella - I nostri candidati nei Comuni e alle Europee stanno facendo un grande lavoro sul territorio, a contatto con la gente. Noi siamo fiduciosi che Forza Italia possa essere la prima lista del centrodestra in Toscana, e fare da traino per le elezioni regionali del 2025. La presenza di tutti i big del partito e della nostra squadra di governo a sostegno dei candidati in Toscana, sono un segnale di attenzione che ci riempie di orgoglio e di senso di responsabilità".