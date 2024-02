Fiesole, Cristina Scaletti candidata sindaco

Fiesole (Firenze), 17 febbraio 2024 – Cristina Scaletti annuncia la sua candidatura a sindaco di Fiesole per le prossime amministrative.

"Accetto con grande entusiasmo e gratitudine la proposta di molti miei concittadini di candidarmi a sindaco di Fiesole – scrive in una nota Scaletti – Una candidatura civica che ha l'impegno di aggregare e sviluppare progetti per il nostro Comune in una visione di Città che miri a valorizzare tutto il territorio. Un territorio con sfumature diverse. Una Comunità che da sempre si è caratterizzata per la sua grande componente sociale, per il suo tessuto associativo, per la sua solidarietà, rilanciando con convinzione la sua centralità culturale toscana, italiana ed europea. Con pari riconoscenza ringrazio le forze politiche che hanno scelto di sostenere la mia candidatura. Insieme, ne sono certa, costruiremo un progetto condiviso che pone la qualità della vita dell'intera comunità. E sarà un onore rappresentare le istanza di tutti i nostri cittadini".

A sostenere la candidatura civica di Cristina Scaletti saranno il Partito Democratico, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana, Più Europa che, insieme, daranno vita a un progetto che riunisce le varie sensibilità civiche e le tante anime del centrosinistra. Un progetto aperto, un laboratorio destinato a raccogliere idee le proposte di chi a cuore Fiesole e i fiesolani.