Sesto Fiorentino, 4 ottobre 2021 - Un laboratorio politico sul quale erano posati gli occhi di molti: a Sesto Fiorentino il sindaco uscente Lorenzo Falchi conquista la riconferma per altri quattro anni con un risultato che appare come una vittoria bulgara, come si suol dire. Per Falchi, alla metà delle sezioni scrutinate, c'era il 70% circa dei voti, contro il 14% del candidato del centrodestra Brunori.

Elezioni interessanti anche per la presenza di Italia Viva, che correva con il deputato Gabriele Toccafondi che si è attestato oltre il 6%. Falchi era sostenuto dal suo partito, Sinistra Italiana, Partito Democratico, Per Sesto, Ecolò e Volt Sinistra Italiana