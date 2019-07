Firenze, 10 luglio 2019 - "Prima gli italiani": la scritta, formata con alcune magliette, è comparsa in Regione, da parte dei consiglieri leghisti, durante la discussione sulla proposta di legge regionale sull'accoglienza degli stranieri.

Una proposta fortemente avversata dalla Lega, come dice il sindaco Susanna Ceccardi su Facebook: Pronti alla battaglia per evitare che l'approvazione della legge con cui Enrico Rossi e il PD vogliono stanziare quattro milioni di euro per garantire asili, sanità, istruzione, servizi sociali e una sistemazione anche a chi non ha titolo per stare in Italia. Sosteniamo i consiglieri regionali della Lega - Salvini Premier".

La foto gira sui social network e scoppia la polemica: i sostenitori della Lega condividono il messaggio dei consiglieri leghisti, mentre i detrattori parlano anche di un errore di italiano: "Sono sbagliate le sillabe della scritta". Un "flashmob" quello della Lega che dunque fa discutere.