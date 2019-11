Firenze, 16 novembre 2019 - La sfida delle piazze tra il leader della Lega Matteo Salvini e i suoi contestatori si sposta in Toscana. E precisamente a Firenze, dove nella serata di sabato 30 novembre è in programma al Tuscany Hall, la grande arena per concerti ed eventi di Firenze Sud, una serata con tanti sostenitori del Carroccio per lanciare la sfida delle elezioni regionali 2020.

E come è avvenuto a Bologna, dove Salvini ha riempito il PalaDozza in vista delle regionali di gennaio, anche nel capoluogo toscano si organizza il popolo delle "sardine", ovvero dei contestatori al leader leghista. Pronti a ritrovarsi in piazza, come in piazza Maggiore nel capoluogo toscano. E' stato creato un evento Facebook il cui ideatore risulta essere Bernard Dika, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana.

E parte subito il dibattito su quale piazza fiorentina scegliere proprio nella sera del 30 novembre. Tra gli utenti, moltissimi votano piazza della Signoria. Il gruppo conta, a metà giornata sabato, già oltre tremila persone che hanno cliccato su "parteciperò" e 13mila interessati. E potrebbero partecipare anche i quattro ragazzi che hanno ideato l'evento bolognese. Tra loro c'è anche una toscana, una ragazza di Sansepolcro, Giulia.