Firenze, 20 novembre 2021 - "Qui fuori, davanti alla Leopolda, c'è stata una manifestazione con venti no vax, li salutiamo con un sorriso. Ringraziamo invece i 300mila fiorentini che sono andati a vaccinarsi". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando dal palco della Leopolda. Salutato e ringraziato cordialmente da Matteo Renzi, Nardella ha poi parlato delle sfide che attendono i sindaci con il Recovery Fund e ha chiesto di snellire la burocrazia per accelerare la realizzazione dei progetti per le città.

E' il secondo giorno della kermesse renziana, quello dedicato ai tavoli di lavoro e alle esperienze dei sindaci. Diversi i primi cittadini che si sono alternati sul palco.

Nardella ha tra l'altro festeggiato oggi pomeriggio il suo 46esimo compleanno sul palco della Leopolda. "Fate gli auguri al Nardella, oggi è il suo compleanno, oggi fa 47 anni", ha detto sorridendo Matteo Renzi durante un siparietto. "No, 46, sono del 1975, grazie lo stesso", ha scherzato Nardella tra gli auguri.

Alla Leopolda anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "Alla fine - ha detto - se vogliamo anche per i sistemi elettorali, bisogna trovare delle formule, possiamo chiamarlo compromesso o convergenza, per stare insieme per il bene del Paese. In questo momento il bene del Paese è vaccinare tutti e riprendere economicamente. Per cui è qualcosa su cui dobbiamo riflettere, noi che facciamo politica, Matteo, lo sappiamo, a volte poi ce ne dimentichiamo".