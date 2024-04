Tramvia, Gianassi replica a Schmidt: “Il centrodestra vuole traffico e smog a Firenze”

“La destra dice che vuole fermare le tramvie. Evidentemente per loro meglio traffico e smog rispetto a un mezzo di trasporto veloce, puntuale ed ecologico. Noi invece la pensiamo all’opposto: le abbiamo realizzate e vogliamo completarle”. Così l’onorevole del Pd Federico Gianassi sulle parole di Eike Schmidt, candidato alle elezioni per la poltrona di sindaco di Firenze, che ha parlato di una tramvia fiorentina da rifare.

"Ecco serviti – dice Gianassi – due modelli opposti di città, come è giusto che sia in una campagna elettorale. Era già stata anticipata nei giorni scorsi dagli esponenti della destra fiorentina la volontà di fermare il progetto della rete tramviaria, peraltro senza un’alternativa che non sia il traffico; oggi lo ha detto senza mezzi termini anche Eike Schmidt. Al fianco di Sara Funaro noi difendiamo invece le tramvie di Firenze, le linee attivate e quelle di prossima realizzazione. La tramvia consente a tutti di muoversi più agevolmente e migliora la qualità dell’aria. Il successo strepitoso è dimostrato dal crescente numero di passeggeri che ogni anno usufruiscono del servizio, tra turisti, cittadini, lavoratori che vengono da fuori Firenze, ma anche dall’abbattimento dell’inquinamento urbano”.

Poi Gianassi parla del futuro della tramvia: “Ora si tratta di completare questo sistema per migliorare la la vita anche nei quartieri 2 e 3 esattamente come è stato fatto per i quartieri 4 e 5. Quindi avanti con la linea Libertà-Rovezzano e Libertà-Bagno a Ripoli oltre alla linea Leopolda-Piagge che collega i rioni più periferici al centro. Sono tutte opere già finanziate che meritano di essere realizzate per avere una Firenze più contemporanea, più europea, più dinamica, nella quale il diritto allo spostamento in tempi certi è garantito a tutti. La chiarezza di Schmidt e della destra è però un fatto positivo perché possiamo presentare alle fiorentine e ai fiorentini due modelli radicalmente diversi di città: quello della destra da sempre contro tutto, contro l’innovazione e per la quale evidentemente la mobilità sostenibile non è una priorità e all’opposto quella nostra, più smart e veloce, che fa di Firenze una città che guarda al futuro e va avanti”.