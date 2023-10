Firenze, incidente mortale in lungarno Colombo. “Serve una rotonda”

Firenze, 6 ottobre 2023 – Una rotonda all’incrocio tra via De Sanctis e lungarno Colombo, a Firenze, dove martedì è accaduto il tragico incidente che è costato la vita all’antiquario Massimo Fattorini, urtato da un’auto mentre guidava il suo scooter. Richiede di valutarne la fattibilità il capogruppo di Fratelli d’Italia al Quartiere 2 Simone Sollazzo in una mozione. Un provvedimento che, se fosse tecnicamente possibile, spiega il consigliere, potrebbe migliorare la sicurezza, “andando a ridurre sensibilmente la velocità di impegno del suddetto incrocio per le macchine provenienti dalla direttrice Lungarno Colombo”.

Qualora non fosse possibile realizzare la rotonda, Sollazzo chiede comunque “un intervento volto a migliorare la sicurezza dell’incrocio tra via De Sanctis e lungarno Colombo con interventi mirati alla riduzione della velocità dei veicoli e accorgimenti che possano migliorare la visibilità”.

Infatti, evidenzia il capogruppo meloniano, il drammatico scontro tra auto e scooter di martedì è stato solo l’ultimo di una serie di sinistri: qui “sovente si verificano e registrano incidenti anche a causa della scarsa visibilità all’incrocio stesso”, facilitati “dall’intenso traffico veicolare che ogni giorno transita nella direttrice di lungarno Colombo, soprattutto all’altezza del ponte Giovanni da Verrazzano”.

Carlo Casini