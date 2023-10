Morto a Firenze nell’incidente, chi era la vittima. Dodici tragedie in strada da inizio anno

Firenze, 4 ottobre 2023 – Ancora sangue sulle strade fiorentine. A neanche una settimana di distanza dal mortale di viale Corsica, un altro scooterista ha perso la vita in un tremendo incidente, avvenuto ieri mattina all’altezza dell’intersezione fra lungarno Colombo e via De Sanctis, a Bellariva: Massimo Fattorini, 65 anni, residente alle Sieci, titolare di una nota attività in centro, era in sella al suo scooter quando è stato travolto da un’auto.

L’uomo è deceduto sul colpo, dopo essere stato sbalzato dal mezzo. Praticamente illesa la donna, 36 anni, alla guida dell’utilitaria con cui si è scontrato il due ruote del 65enne.

Dai primi rilievi, effettuati dalla polizia municipale dopo aver chiuso al traffico quel tratto del lungarno, sembra che l’auto, che viaggiava in direzione Rovezzano, abbia effettuato una svolta a sinistra in un punto in cui non era consentito. Potrebbero esserci immagini a sostegno di questa ricostruzione.

Fattorini, in marcia verso il centro città, non è riuscito ad evitare l’impatto. Frontale, violentissimo. Tra i primi a prestare soccorso una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando di Firenze che stava rientrando alla sede centrale dopo un intervento.

Il personale dei vigili del fuoco ha subito iniziato a prestare le manovre di rianimazione cardio polmonare in attesa dell’arrivo del personale medico ma per Fattorini non c’è stato nulla da fare.

Faceva l’antiquario in San Niccolò, mestiere di famiglia. Sposato, padre di un figlio e da poco anche nonno. La sua grande passione era la caccia. Faceva quella strada ogni giorno, perché dalle Sieci era solito raggiungere il capoluogo in sella al motorino, soprattutto quando il tempo era clemente.

Una strada regolata dai semafori, non estranea agli incidenti, anche se stavolta, se la prima ricostruzione venisse confermata, la causa sarebbe una manovra azzardata.

La procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Con l’incidente di ieri, s’allunga una tremenda striscia di sangue che bagna le strade del capoluogo. Sono 12 i morti in questo 2023 sul territorio comunale. Appena la scorsa settimana, aveva perso la vita, sempre in scooter (su cui era trasportata come passeggera dal marito) l’assistente domiciliare Marina Ysabel Flores Olivos, 55 anni, originaria del Perù: dopo essere caduta è stata travolta da un camion.