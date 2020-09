Firenze, 1 settembre 2020 - La campagna elettorale per il rinnovo dei vertici regionali della Toscana entra nel vivo. Serrate le tappe di avvicinamento al 20 settembre con i candidati di tutti gli schieramenti che non mancano un appuntamento sul territorio regionale. Nel frattempo un sondaggio Winpoll-Cise pubblicato oggi dal 'Sole 24 Ore' attesta Giani al 43% mentre la Ceccardi lo incalza al 42,5%. "La Toscana come l'Emilia-Romagna?" si chiedono Roberto D'Alimonte e Lorenzo De Sio, per i quali "dopo decenni di dominio incontrastato del centrosinistra in Toscana si profila una competizione aperta come lo fu a gennaio di quest'anno in Emilia-Romagna. Molto distaccata dai primi due contendenti c'e' Irene Galletti, candidata M5s che si attesta all'8,3%.

E arriva la risposta di Eugenio Giani, secondo il quale "In realta' i sondaggi sono due, che sono da un lato quello di Tecne che sui circuiti nazionali televisivi è uscito e mi da' 4 punti avanti alla Ceccardi, e poi c'e' questo de Il Sole 24 Ore, che mi da' effettivamente allo 0.7%, mi hanno detto, poi ritoccato per difetto. In questi giorni, ne usciranno vari e di questi dovremo fare la media. Sostanzialmente sapere di avere qualche punto sopra la Ceccardi mi dà forza e coraggio. Il sondaggio de Il Sole mi dà anche un valore aggiunto che e' esattamente dell'1,5% rispetto alla coalizione. Mi da' la consapevolezza di essere un valore aggiunto alla coalizione. Il fatto di avere, in queste settimane, sempre sondaggi favorevoli, e' per me motivo di incoraggiamento per quello che sara' il 20 e il 21 settembre la soddisfazione di confermare il centrosinistra alla guida della Regione con i nostri programmi".

Per la candidata di centrodestra, Susanna Ceccardi, "la Toscana vuole cambiare governo e non e' difficile capire perche'". "Mentre noi parliamo di realizzare infrastrutture, migliorare la sanità, rendere efficienti i servizi di gestione di acqua e rifiuti e abbassare la pressione fiscale - scrive in un post su Facebook - gli altri tentano di demonizzarci diffondendo bufale. Renzi, Rossi, Zingaretti fanno quadrato intorno al loro candidato che considerano debole e lo commissariano già adesso in campagna elettorale, figuriamoci dopo. Noi andiamo avanti col sorriso. Comunque vada è una partita aperta e si giochera' sul buonsenso, non sulle ideologie".

Quanto ai candidati per la successione a Enrico Rossi alla guida della Regione sono sette. Per il centrodestra la possibilita' di espugnare la roccaforte Toscana è reale, alla luce anche degli ultimi successi che hanno portato al centrodestra molti capoluoghi, e Susanna Ceccardi, la "zarina" come è chiamata affettuosamente dai suoi collaboratori, sara' sostenuta per la prima volta da tutte le forze dello schieramento: Fi, Fdi e Lega e una lista civica.

Lo schieramento di centrosinistra è invece compatto intorno a Eugenio Giani: sei le liste che lo sostengono, con Pd, Iv e +Europa, Svolta, Verdi, Sinistra Civica Ecologista e l'ultima nata, Orgoglio Toscana per Giani presidente, espressione della società civile con molti esponenti provenienti da partiti del centrosinistra. In Toscana è mancato l'accordo tra Pd e M5s anche per la determinazione della candidata pentastellata, Irene Galletti, già consigliera regionale. Gli altri candidati alla carica di presidente sono: Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra), Roberto Salvini, gia' consigliere regionale della Lega che ha presentato ricorso per essere ammesso alla competizione. Tutti a sinistra gli ultimi candidati in lizza. Marco Bazzanti, segretario del Pci Toscano, e il suo 'collega' Marco Catello, segretario regionale del Partito Comunista. Infine la candidata a governatore per il Movimento 3V, sorta di spin off dei no Vax, Tiziana Vigni.