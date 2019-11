Firenze, 20 novembre 2019 - Si terrà stasera, mercoledì 20 novembre, al Circolo Vie Nuove di Firenze (viale Donato Giannortti 13, inizio alle 20.30) la presentazione del libro "Eravamo tanto amati" (Effigi), di Domenico Guarino, Andrea Lattanzi e Andrea Marotta. In occasione della presentazione, sarà proiettato il documentario seguito dal dibattito con gli autori. Partecipano Agnese Pini, direttrice La Nazione, Lorenzo Becattini, coordinatore segreteria PD Toscana, Guelfo Guelfi, Michele Ventura, Severino Saccardi.

Il libro non è una presa d’atto dell’esistente, ma un’analisi giornalistica a più voci per capire il futuro. " Alle elezioni del marzo 2018, il PD ottiene circa 8 milioni di voti. Quasi gli stessi raggiunti dal PDS, nel 1992, al suo debutto dopo il sofferto scioglimento del PCI. A trent’anni dalla Bolognina, quando il più grande partito comunista d’Europa decise di cambiare nome _spiegano gli autori_ la Toscana rimane l’unica regione in cui gli eredi di quella tradizione, nata proprio a Livorno nel 1921, vincono e conservano una egemonia territoriale. Cosa è accaduto in questi anni? La svolta lanciata nel 1989, all’indomani della caduta del Muro di Berlino, ha tradito le aspettative? È possibile riconquistare quel consenso? Abbiamo cercato queste risposte proprio nella “rossa” Toscana, tra alcuni dei protagonisti di allora e di oggi. Ventiquattro interviste in tutto. Politici, docenti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e della cultura. Per capire dove stia andando oggi la sinistra in Italia".