Elezioni Firenze, Nardella: “Funaro al 66%”. Italia Viva punge: “Allora procediamo all’incoronazione”

Firenze, 31 gennaio 2024 – “A Firenze la candidata Sara Funaro è una donna di grandissima capacità, i sondaggi ci danno al 66% di gradimento. Funaro ha messo in campo una coalizione già larga, al momento Iv non c'è ma il partito sta dialogando un pò con tutte le forze che sono al di fuori di questa coalizione per aggregare il più possibile”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, ospite di Rai News24 a proposito delle prossime comunali. “Il Pd a Firenze è forte, è nelle condizioni di poter dialogare mantenendo la barra dritta su programma e candidata - ha aggiunto -. Io non mi sono mai servito di Firenze, ho sempre servito Firenze e lo farò fino all'ultimo giorno”.

Le repliche non si sono fatte attendere. "Dario Nardella sta facendo di tutto per far saltare l'eventuale accordo con Italia Viva. È ammirevole la sua tenacia nel volere mandare la candidata Sara Funaro al ballottaggio delle prossime amministrative a Firenze. Temo che i cittadini lo accontenteranno". Così l'eurodeputato di Renew Europe Nicola Danti, coordinatore toscano di Italia Viva.

"Nardella dice Pd al 66% a Firenze? Se è così noi ci arrendiamo, non facciamo le elezioni e procedi pure con l'incoronazione in piazza Signoria. Noi abbiamo candidato Stefania Saccardi. E la folla del Puccini ci dimostra che Italia viva farà un grande risultato". Così Francesco Grazzini, coordinatore fiorentino di Italia viva, commenta le dichiarazioni di stamani su Rainews24 del sindaco di Firenze, Dario Nardella, secondo il quale in base ai sondaggi il consenso per la Giunta comunale uscente raggiungerebbe il 66%.