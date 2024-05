Elezioni Firenze, il sondaggio: Funaro al 40%, Schmidt al 33%

Firenze, 23 maggio 2024 – Rifiata un po’ ma non sfonda la dem Sara Funaro che raggiunge – ma ci s’insabbia pure – il 40%. Stabile il civico del centrodestra Eike Schmidt sette punti sotto. La renziana Stefania Saccardi resta ancorata al suo 11,5% mentre Cecilia Del Re con la sua Firenze democratica si arrampica a un lusighiero 6%, superando la sinistra critica di Palagi e doppiando addirittura i 5 Stelle. Ballottaggio ormai dunque (quasi) scontato con Sara Funaro che, secondo le proiezioni, riuscirebbe a imporsi al secondo turno sul competitor Schmidt 60 a 40. Questo lo stato dell’arte che ci descrive il sondaggio di Emg Different per Toscana Tv (1.000 fiorentini interpellati tra il 20 e il 22 maggio).

Un centrosinistra meno in affanno di quello tratteggiato da Ipsos per il Corriere della Sera che dava Funaro al 37,3% avanti di soli 3 punti a Schmidt, ma comunque ben lontana dal 50% e un ’Al centro con Saccardi’ – a detta di molti ago della bilancia al secondo turno – che si conferma in doppia cifra. Un’occhiata ai voti di lista. Il Pd è dato al 26,5%, Sinistra Italiana e Verdi al 5%, stessa percentuale che si aggiudicherebbe, secondo Emg, la lista Funaro sindaca. Fratelli d’Italia sarebbe invece al 18%, Forza Italia al 5% e la Lega al 3%.

Nell’area di centrodestra sarebbe assai ridimensionata la civica di Schmidt che dal quasi 13% di Ipsos viene qui stimata al 7%. Firenze democratica è al 5%, Sinistra Progetto Comune al 2,5%.