Nardella e il Franchi: “Donzelli? Fantasia e creatività”

Firenze, 24 settembre 2023 - "Conosco da tanti anni Donzelli, devo dire che è straordinario, riesce a dare la colpa al Comune di Firenze per il fatto che il governo Meloni ha tolto 55 milioni di euro che ci aveva dato il governo Draghi. Capisco che la politica è fatta anche di fantasia e creatività". Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, a margine di “Corri la vita” a Firenze, in merito alle dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, che sul restyling dello stadio Franchi aveva accusato lo stesso primo cittadino di “combinare solo disastri”. Parlando invece della prossima inaugurazione del nuovo centro sportivo della Fiorentina, Viola Park a Bagno a Ripoli, fissata per l’11 ottobre, Nardella ha spiegato: "E' sicuramente un passo importante, sono tutti pezzi che noi mettiamo in un progetto che va avanti attraverso la collaborazione con la Fiorentina".