De Luca-Schmidt, è tregua. "Torni a Capodimonte ma senza distrazioni"

Firenze, 26 giugno 2024 – All’indomani del ballottaggio che ha incoronato Sara Funaro prima sindaca donna di Firenze, scatta la tregua armata tra Eike Schmidt, direttore in aspettativa del Museo e Real Bosco di Capodimonte, e il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Proprio quest’ultimo, ieri l’altro, si era scagliato contro l’italo tedesco affermando che al suo rientro a Napoli "non gli faccio trovare neanche la poltrona". E provocando la reazione piccata del diretto interessato: "Il suo impero non comprende il mio museo che è di competenza diretta del ministero della Cultura".

Ieri, però, il presidente della Regione – che ci ha abituati a boutade anche un po’ troppo sopra le righe – ha fatto una sorta di dietrofront, usando, nei confronti dell’ex candidato allo scranno più alto di Palazzo Vecchio per la coalizione di centrodestra, toni molto più morbidi e accomodanti.

«Noi abbiamo il cuore grande e Napoli è una città calorosa, solidale, cristiana, ospitale. La sua non è stata una prova di grandissimo stile, ma torna a Napoli e l’importante è che almeno quando ritorna si mette a lavorare senza distrazioni". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi: "Io penso che il museo di Capodimonte abbia bisogno di un direttore a tempo pieno. Adesso non sappiamo quali siano le decisioni che prenderà Schmidt dopo l’esito elettorale di Firenze. Aspettiamo le sue decisioni e poi faremo le nostre valutazioni".

Ma, da quello che è dato sapere, l’ex direttore degli Uffizi potrebbe sì tornare a Napoli ma per un periodo prestabilito e concordato direttamente con Gennaro Sangiuliano, che pare lo voglia al suo fianco a Roma. Il ministro, che starebbe cercando di riformare il suo dicastero, pare voglia nomiare tre super dirigenti (al posto del direttore generale Massimo Osanna) alla direzione centrale musei, e uno di questi potrebbe essere proprio Schmidt che ovviamente su questa ipotesi non parla neanche sotto tortura.

Intanto, vanno registrati i messaggi di ringraziamento che il plenipotenziario della Meloni in Toscana, Giovanni Donzelli, e il coordinatore di Forza Italia Marco Stella hanno ’dedicato’ all’ex direttore degli Uffizi: "Dove non è andata bene, come a Firenze avevamo fatto una proposta di altissimo valore, una persona che avrebbe dato la possibilità alla città di tornare ambasciatrice della cultura nel mondo", ha detto il primo.

«Un uomo colto, elegante, raffinato, estremamente intelligente e soprattuto una persona che ama follemente Firenze. Ecco chi è Eike Schmidt ed ecco perché lo abbiamo sostenuto nella sua candidatura", il commento di Stella.

A.P.