Conte e Schlein, fitto colloquio a Firenze durante la manifestazione

Firenze, 5 marzo 2023 – Un lungo colloquio, un fitto dialogo, riparando la bocca con le mani per non farsi capire dalle telecamere.

Elly Schlein, neo segretaria del Pd e il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte hanno parlato a lungo sotto il palco della manifestazione di Firenze a difesa della scuola e della Costituzione.

Prove di intesa? In molti hanno visto la partecipazione di entrambi alla manifestazione come una sorta di laboratorio politico.

La piazza fiorentina antifascista, con la manifestazione nata dopo l'aggressione agli studenti del liceo Michelangiolo, ha fotografato un'alleanza possibile.

I temi sono la scuola, la sanità pubblica, la difesa della Costituzione. Da lì, si sono detti Schlein e Conte in quel colloquio, si può partire per lavorare insieme, in Parlamento e fuori. Certo è che qualche nodo resta. Come quello dell'invio di armi all'Ucraina.

Il M5s è fermo sul «no, basta». Mentre Schlein ha ribadito che «il pieno supporto» del Pd al popolo ucraino «non è mai stato in discussione». Anche se è tornata a ricordare che «la sinistra deve continuare a perseguire un mondo di pace, un futuro di pace, e deve chiedere all'Ue un protagonismo diplomatico».