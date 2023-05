Il Consiglio regionale della Toscana istituisce il premio di laurea David Sassoli

Firenze, 3 maggio 2023 - Il Consiglio regionale della Toscana istituisce in modo strutturale il premio di laurea 'David Sassoli', da assegnare alle tesi di laurea discusse negli atenei toscani sul tema 'l'Europa, le Regioni e i Cittadini', in memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo morto nel gennaio 2022. L'atto è stato approvato all'unanimità.

La proposta di legge, ha ricordato il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani illustrando l'atto in aula, è un modo per "ricordare la figura di Sassoli e il suo grande contributo alle istituzioni europee, e di promuovere il sapere su temi europei". Il presidente della commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, Francesco Gazzetti (Pd), ha spiegato che, dopo il successo riscontrato nella prima edizione, per le prossime edizioni i premi di laurea sono stati aumentati a cinque così come il loro importo.

Le risorse provengono dal pacchetto di finanziamenti a disposizione della commissione Europa e quindi non c'è aggravio di spesa.