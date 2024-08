Pelago, a fuoco un bosco: interviene l’elicottero Drago

Pelago (Firenze), 9 agosto 2024 – Un incendio si è sviluppato in un bosco nel comune di Pelago (Firenze) in via Vallombrosana. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte dei vigili del fuoco, inviate dalla sede centrale oltre al personale AIB della Regione Toscana. I vigili del fuoco sono a presidio della abitazioni presenti sulla zona. Richiesto l’intervento dell’elicottero antincendio AIB Regionale. Notizia in aggiornamento...