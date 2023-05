Paura a Firenze, armato di siringa entra in una sala giochi

Firenze, 16 maggio 2023 - È andato in escandescenze brandendo una siringa ma alla vista dei poliziotti armati di teser si è calmato. È accaduto la notte scorsa in una sala giochi, in via Pistoiese.

Protagonista un quarantanovenne fiorentino che è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere. Secondo quanto emerso, l'uomo potrebbe aver agito sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe entrato nel locale impugnando la siringa, priva del tappo di sicurezza, ma senza puntarla sulle persone presenti.

Il titolare della sala giochi ha chiamato il 112 Nue e sul posto è sopraggiunta una volante della polizia. Il 49enne è stato poi portato in ambulanza al pronto soccorso di Santa Maria Nuova.