Orchestra Fiorentina, al via i concerti all’aperto a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 10 giugno 2023 - Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante accompagnato dalle note de “Il mondo è mio”? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala”? Alle più amate colonne sonore dei cartoni animati è dedicato l’“Omaggio a Walt Disney” con cui l’Orchestra da Camera Fiorentina ha inaugurato i concerti all’aperto nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, primi appuntamenti di un cartellone estivo votato al repertorio extra-colto. La direzione è affidata a Damiano Tognetti, completano il programma temi dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars. L’Orchestra da Camera Fiorentina tornerà a Palazzo Medici Riccardi - sede della Città Metropolitana di Firenze, che ha concesso il patrocinio - giovedì 22 e venerdì 23 giugno e a risuonare saranno stavolta le musiche dei Coldplay, rivisitate sempre in chiave sinfonica, con Fernando Diaz al pianoforte e Giuseppe Lanzetta sul podio. Fernando Diaz solista anche delle serate “Classical in Jazz”, nel Cortile di Michelozzo, lunedì 3 a martedì 4 luglio, mentre martedì 25 e mercoledì 26 luglio si rinnoverà la collaborazione con Italian Brass Week, il festival ideato dal cornista Luca Benucci che ogni anno porta a Firenze i grandi solisti degli ottoni. E ancora, martedì primo e mercoledì 2 agosto “Tra tango e milonga”, solista Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e al bandoneon.

La 43esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Le prevendite sono online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

I biglietti sono disponibili anche presso Opera Your Preview – via Por Santa Maria 13, Firenze – tutti giorni dalle ore 10 alle 18 con riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze.