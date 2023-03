Non li fanno entrare nel locale e scoppia la rissa: ferito addetto alla sicurezza

Pattuglia della Polizia (immagine di repertorio)

Firenze, 5 marzo 202 – A Firenze ancora un sabato sera dove lo sballo è degenerato nella violenza. Questa volta a far precipitare la situazione è stato il rifiuto di far entrare delle persone in un locale fiorentino di piazza del Mercato.



Questa la scintilla dunque, che avrebbe portato nella tarda serata di ieri, sabato 4 marzo, a un parapiglia per il quale è dovuta intervenire la polizia, allertata per una presunta rissa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti in base ad alcune testimonianze, tutto sarebbe nato appunto quando a un gruppo di persone, tra cui due uomini originari del Perù, sarebbe stato negato l'ingresso nel locale. Nel gruppo c’era un uomo peruviano di 53 anni, e un ragazzo di 19 anni. All’ingresso del locale hanno trovato l’addetto alla sicurezza che gli ha impedito di entrare. Dalla ricostruzione dell’accaduto, si è appreso che la sorveglianza avrebbe impedito ai due di entrare perché erano visibilmente ubriachi. Non solo: dentro al locale ci sarebbe stata una festa privata, dunque non c’era modo di entrare. Ma a quel punto, invece di andare da un’altra parte e proseguire la serata in un altro locale, il gruppo non ha desistito e non ha minimanente fatto marcia indietro, anzi. I due, sotto i fumi dell’alcol, non l’hanno affatto presa bene, e così il gruppo di clienti respinti avrebbero allora iniziato a prendersela con l'addetto alla sicurezza.



Sono volate parole grosse contro il personale, ma non solo: il gruppo di persone, indispettito per non essere stato lasciare libero di entrare, ha iniziato a scagliarsi non solo a parole contro l’addetto sicurezza, iniziando a lanciare in direzione dell’addetto tutto quello che avevano a portata di mano. Sono volati sia tavolini che sedie. Visto che la situazione era degenerata, sono state chiamate le forze dell’ordine, e quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato in piazza il 53enne, con una ferita alla testa, e il 19enne. Si erano invece già allontanate le altre persone che con loro avevano cercato di entrare nel locale. I due peruviani hanno riferito agi agenti di aver avuto una lite con gli addetti alla sicurezza. Il 53enne, poi segnalato perchè risultato immigrato irregolare, è stato portato in ospedale e giudicato guaribile in 10 giorni per la ferita alla testa. Il sabato sera si è concluso in ospedale anche per l'addetto alla sicurezza, che per le ferite riportate nel parapiglia, è dovuto ricorrere alle cure mediche.