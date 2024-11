Mugello, distretto d'eccellenza: la visita della Camera di commercio di Firenze

Firenze, 12 novembre 2024 - Dopo la visita alla Sammontana, alla Bottega d'Arte Maselli, a Ditta Artigianale, Ceramiche Giusti e alla Tripperia Fiorentina, la Camera di Commercio di Firenze con il suo tour "a casa delle imprese" ha fatto tappa a Borgo San Lorenzo che, con la forza delle sue 1.880 attività, è un comune strategico per il distretto del Mugello che conta in totale 6.544 imprese.

Dopo essere stati presso l'ufficio staccato di Borgo San Lorenzo (sede dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, via Togliatti) a disposizione con servizi gratuiti il martedì 8.30-13 e 14-15.30 e il giovedì 8.30-13 (su appuntamento), il presidente e il segretario generale della Camera di commercio di Firenze Massimo Manetti e Giuseppe Salvini hanno fatto visita alla Pasticceria Valecchi, frutto di una passione tramandata da generazioni, da quando a fine dell’800 Armido Valecchi inizia a sognare la sua pasticceria, mentre lavorava come cameriere all’Hotel La Pergola. E' nata così nel 1916 la Pasticceria Valecchi, centro nevralgico dell’attività con il negozio e il laboratorio e oggi punto di riferimento del Mugello e non solo. Il presidente e il segretario generale sono stati accolti da una delle titolari, Benedetta Valecchi, e Francesco Belli, il pasticcere che al “Campionato mondiale per il Miglior panettone del mondo 2023” ha ricevuto la medaglia d’oro. Un risultato che ha premiato il suo impegno, lo studio, la ricerca di materie prime di prim’ordine, anni di lavoro nell’alta pasticceria artigianale

"Vogliamo essere sempre più vicini alle imprese", sottolinea Manetti, "offrendo strumenti e servizi che possano aiutarle a crescere e a superare le sfide del mercato. La nostra presenza presso gli uffici della camerali di Borgo San Lorenzo vuole essere un segnale che va in questa direzione: offrire sempre maggiore vicinanza alle attività del Mugello".