Motociclista morto, il figlio: “Grazie a chi l’ha soccorso, raccontatemi i suoi ultimi momenti di vita”

Pontassieve (Firenze), 28 settembre 2024 – “Salve ormai vedo che mio papà ormai è su tutti i gruppi...volevo chiedervi se qualcuno come mi è stato già riferito sia stato la in quel momento mi scriva.. io vorrei ringraziarvi personalmente e conoscere chi e stato con mio papà nei suoi ultimi istanti... grazie per chi si farà avanti”.

Alessandro Pezzi, figlio di Andrea, il motociclista che ha perso la vita in un tragico scontro sulla via di Rosano a Bagno a Ripoli, lancia un appello sui social, in particolare su “Sei diPontasieve se”.

Ringrazia i soccorritori e chiede di conoscere chi era accanto al padre negli ultimi istanti di vita, quali sono state le sue ultime parole. “So che non è morto sul colpo, c’è stata una signora e altre persone erano con lui. Un ragazzo mi ha raccontato quei momenti, altrimenti non avrei saputo certe cose”.

Subito il post viene seguito da numerosi messaggi di condoglianze, una partecipazione collettiva a un grande lutto familiare.