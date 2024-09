Schianto senza scampo. In moto contro un Tir. Muore a 55 anni mentre rientra a casa

Firenze, 27 settembre 2024 – Una vittima ed un ferito grave in due incidenti stradali distinti ma collegati, avvenuti sulla via di Rosano a Bagno a Ripoli. Prima uno scontro frontale che non ha dato scampo ad un motociclista di 55 anni, Andrea Pezzi, residente a Pontassieve. Poi un secondo incidente, nel quale è rimasto gravemente ferito un agente della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, che stava arrivando sul posto per effettuare - insieme ai suoi colleghi - i rilievi del caso.

È stato un pomeriggio tragico quello di ieri sulla strada provinciale numero 34-, ancora in territorio comunale di Bagno a Ripoli ma non troppo distante dal confine con Pontassieve.

Teatro dell’incidente mortale il tratto all’altezza del chilometro nove di una delle arterie più trafficate e storicamente pericolose dell’intero territorio fiorentino. Il punto dove si è verificato lo schianto è quello che si trova ai Renai, poco fuori da una curva che - negli anni - ha già registrato incidenti, anche con vittime. Per cause che sono ancora in corso di accertamento una moto che viaggiava in direzione di Pontassieve - ed a bordo della quale si trovava la povera vittima - si è scontrata frontalmente con un autocarro, proveniente nella direzione opposta.

Un impatto terribile, che non ha dato scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati rapidamente i soccorsi: auto medica, autoambulanza ed elisoccorso Pegaso. Le cause e la dinamica di quanto accaduto sono ancora sotto l’esame della Polizia municipale di Bagno a Ripoli, intervenuta insieme ai Carabinieri della locale stazione.

Al pomeriggio già di per sé drammatico si è poi aggiunto un ulteriore incidente, che ha visto protagonista un agente della Polizia municipale di Bagno a Ripoli. Mentre si stava recando sul luogo del sinistro, con la moto di servizio, l’uomo si è scontrato violentemente con un’auto. Impatto inevitabile e conseguenze pesanti per il vigile urbano, trasportato d’urgenza all’ospedale di Ponte a Niccheri in condizioni gravi. A causa dell’incidente mortale la strada di Rosano è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, riaprendo al flusso dei veicoli intorno alle 22,30 di ieri sera.