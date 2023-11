È morto Maurizio Benedetti, il Babbo Natale più amato dai bambini

Firenze, 29 novembre 2023 – Firenze e il Valdarno dicono addio al loro amato "Babbo Natale": se n’è andato, a 74 anni, Maurizio Benedetti. Era diventata una tradizione per tanti bambini incontrarlo in questo periodo, e farsi immortalare in tante foto ricordo.

Era uno dei pochi “Babbi Natale” che aveva la barba vera e in tanti anni di attività ha portato gioia a tante famiglie. Forte della sua somiglianza con Santa Claus, la sua presenza aggiungeva magia al periodo più atteso dell’anno, e questo Natale senza di lui, per tanti non sarà la stessa cosa. La notizia della sua scomparsa ha commosso tutti coloro lo hanno conosciuto.

I social sono inondati da messaggi di affetto. “Una volta – come aveva ricordato lui stesso – portavo solo i baffi, mentre la barba me la feci crescere nel 1977 quando nacque il mio secondo figlio, la portai fino al 2001”. Maurizio Benedetti era nato a Piandiscò, si era poi trasferito a Firenze per poi fare ritorno in Valdarno, a quel punto la barba aveva deciso di spuntarsela di nuovo. Fu quando andò in pensione che iniziò a vestire con orgoglio i panni di Santa Claus, allietando per decenni il periodo delle feste, incontrando tutti, grandi e piccini. La sua barba era diventata lunga e folta per calarsi meglio nel ruolo. La sua scomparsa è stata annunciata da Francesca Benedetti: “Non lo so dove sei adesso, ma so che rimarrai indelebile nello sguardo meravigliato dei bambini, nel cuore dei grandi ancora capaci di sognare. Adesso pensaci tu, come hai sempre fatto…”. Aveva 74 anni e da tempo aveva dei problemi di salute. Tanti i messaggi sui social, tutti carichi di commozione: "Ciao caro babbo natale ci rivedremo un giorno. Ti ringraziamo tutti perché in questi anni hai regalato tanti sorrisi e gioia a tutti noi fiorentini. Sarai per sempre nei nostri cuori”. "Arriverderci Maurizio Benedetti, è stato un piacere negli anni della Market poterti incontrare e assaporare il vero Natale come da bambini, hai fatto tanto del bene a tutti facendoci sperare che tutto possa essere realtà". Numerosissimi i messaggi di cordoglio: “Ciao Babbo Natale, l'unico e vero. Grazie per aver donato abbracci e sorrisi ai nostri bambini ed aver fatto sognare un pò anche noi grandi. La tua barba bianca che tutti tiravano perché increduli rimarrà per sempre nella memoria dei nostri piccoli. Grazie Maurizio, riposa in pace”. “Ciao Maurizio Benedetti grazie per quello che hai fatto per tutti noi grandi e piccini, sei stato un super uomo e un super Babbo Natale. Ci mancherai”. Maurizio Costanzo