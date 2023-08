Mondo Convenienza, al presidio di Campi Bisenzio c'è cautela. "Vogliamo i fatti"

Campi Bisenzio, 1 agosto 2023 – Sulla vertenza Mondo Convenienza la parola d’ordine è cautela. All’indomani del tavolo nazione tra i sindacati confederali e il colosso dei mobili low cost, al presidio di via Gattinella di Campi Bisenzio continua la sciopero del gruppo di lavoratori della Rl2, la ditta che gestisce in appalto i servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto di Mondo Convenienza.

I dipendenti in sciopero, sotto le bandiere SiCobas, apprendendo le aperture avanzate da Mondo Convenienza (disapplicazione del Regolamento aziendale e applicazione del contratto nazionale) dichiarano di essere “cauti”, vogliono vedere i fatti.

“L’impegno assunto da Mondo Convenienza a obbligare le ditte in appalto ad abrogare i Regolamenti aziendali truffa e ad applicare il contratto nazionale sarà un passo avanti importante in questa vertenza se a questo impegno seguiranno i fatti” si legge in una nota firmata congiuntamente dai SiCobas Firenze e Prato e dall’Assemblea dei lavoratori in sciopero Mondo Convenienza - Campi Bisenzio.

“Sarebbe un risultato importante ottenuto grazie a più di sessanta giorni di sciopero e resistenza dei lavoratori ai cancelli di via Gattinella. Anche se resterebbe ancora da capire a quale contratto nazionale si fa riferimento: quello delle pulizie o quello logistica. Fino a quel momento il presidio e lo sciopero continuano” si legge ancora.

Al momento gli scioperanti non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte della RL2 di voler procedere in questo senso. “La situazione è ancora quella di un azienda che ha disertato, insieme alla committenza Mondo Convenienza i,l tavolo di mediazione in Regione Toscana con i rappresentanti e delegati dei lavoratori in sciopero. E di venticinque lavoratori licenziati per aver scioperato” ricordano i SiCobas.

L’assemblea dei lavoratori e il sindacato si augurano che “l’azienda abbiamo davvero compreso che la soluzione della vertenza sta solo nell'ambito della proposta condivisa con Regione Toscana e Comune di Campi Bisenzio al tavolo dell'Unita di crisi: abolizione del regolamento azienda e applicazione del contratto nazionale, rispetto delle norme dell'indennità di trasferta, inserimento di un marcatempo per registrare e retribuire le ore di lavoro, garantire la sicurezza sul lavoro e ritiro dei licenziamenti ritorsivi contro chi ha scioperato”. La Regione: “Un passo in avanti”

Sulle novità arrivate dal tavolo romano di ieri interviene anche Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali.

“Finalmente si è imboccata la strada giusta, la stessa che avevamo rivendicato al tavolo di crisi di Regione Toscana: discutere nel merito dei problemi, a cominciare dal rispetto della legalità e delle persone e non fare una discussione piegata solo sull'ordine pubblico”.

“Mondo Convenienza si impegna a obbligare gli appaltatori ad abbandonare il regolamento interno e a tornare all'applicazione del contratto nazionale e al contempo a definire un protocollo sui tanti appalti che caratterizzano l'attività dell'azienda” aggiunge il consigliere evidenziando il “merito dei sindacati per la tenacia e per il risultato ottenuto”.