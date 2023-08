Mara Venier fa visita a Jovanotti ai Caraibi dopo l’incidente: "Daje grande Lorenzo"

Firenze, 2 agosto 2023 - Mara Venier e Jovanotti, 'strana coppia' ai Caraibi. La conduttrice di 'Domenica In', che sta trascorrendo un periodo di vacanza in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa, ha postato una foto in cui appare abbracciata al rapper-cantautore che è seduto in carrozzella per i postumi dell'operazione subita al femore dopo il grave incidente in bicicletta occorsogli proprio nel paese caraibico dove anche lui era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

Lorenzo stava facendo uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, quando un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria: la caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore e un intervento chirurgico per l'applicazione di placche in metallo sulle due ossa. Ora l'artista sta trascorrendo un periodo di convalescenza post-operatorio sempre ai Caraibi. Evidentemente Mara, sapendolo in una località vicina, ha voluto raggiungerlo per abbracciarlo e incoraggiarlo.

"Dajeeeee grande Lorenzo", scrive Mara accanto alla foto che li ritrae insieme. L’incidente in bici di Lorenzo Jovanotti è avvenuto a metà luglio, mentre era in vacanza a Santo Domingo. Lo aveva raccontato lo stesso cantante in alcuni video su TikTok nei quali ha spiegato di essersi rotto clavicola e femore in vari punti e di doversi sottoporre a operazione. "Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre - ha spiegato dal letto di ospedale -. Mi devono mettere un chiodo di titanio".

Jovanotti, appassionato cicloturista, ha raccontato che stava facendo "un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero", ma non ha visto un dissuasore di velocità ed è finito a terra. Subito dopo il primo video con i soccorsi dell'ambulanza. "I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali", ha sottolineato. Migliaia i messaggi arrivati dai fan preoccupati e ai quali Cherubini non ha fatto mai mancare notizie sul suo stato di salute, ringraziandoli puntualmente per l’affetto: “E’ un antidolorifico magnifico”, aveva scritto quando era ancora in ospedale. Jovanotti è fiducioso sulla possibilità di tornare sul palco tra cinque mesi. Diversamente dovrà rimandare il Jova Beach previsto per la prossima estate.

Per il recupero, racconta ai suoi fan, "ci vorrà un po’ di tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al cento per cento. A gennaio devo essere pronto, possiamo farcela ma comunque navighiamo a vista. Se non dovessi essere in forma ve lo dico e rimandiamo. Però non credo, ce la possiamo fare. Volevo salutarvi tutti quanti - prosegue Lorenzo Cherubini -. Mi fate compagnia. Spero che per voi sia una buona estate. È un viaggio anche questo, soprattutto perché è andata bene, poteva andare meglio ma poteva andare anche molto peggio". Maurizio Costanzo