Litiga con la fidanzata e spacca il vetro del bus: panico a bordo della linea 12

Il vetro spaccato del bus

Firenze, 13 marzo 2023 - Ha litigato con la fidanzata e in preda alla rabbia ha preso un martelletto e spaccato il vetro di un bus seminando il panico tra i passeggeri che hanno pensato al peggio. L'autista è stato costretto a interrompere il servizio. Per questo, nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14, i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze hanno denunciato in stato di libertà un 48enne fiorentino. L'uomo, una volta salito sull’autobus di linea 12, all’altezza di viale Galileo, avrebbe preso il martelletto frangivetro, in dotazione del mezzo e, improvvisamente, avrebbe cominciato a colpire la vetrata centrale dell’autobus frantumandolo. Il boato ha seminato panico tra i passeggeri i quali, terrorizzati e pensando a un attentato, hanno cominciato a urlare. L'autista allora ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutti per sicurezza segnalando l’accaduto al 112. I carabinieri, intervenuti nel giro di poco sul posto, hanno individuato l’uomo in evidente stato di agitazione. Il responsabile si è giustificato raccontando ai militari di aver avuto un litigio con la fidanzata e che per scaricare la tensione accumulata durante la discussione avrebbe preso il martello e rotto quindi il vetro. Sempre secondo quanto riferito, la discussione sarebbe avvenuta prima che lui, da solo, salisse sull’autobus. Ma, come ha raccontato l'uomo ai carabinieri, il ripensare all'episodio gli avrebbe suscitato una tale rabbia sfociata poi nell'atto vandalico.

Il 48enne si è procurato delle lievi escoriazioni al polso che sono state curate dal personale del 118.

Il mezzo danneggiato, invece, e ha fatto rientro al deposito. Sul posto è giunto un altro autobus che ha provveduto a riprendere la corsa con i passeggeri vittime dell’accaduto.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per l’ipotesi dei reati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.